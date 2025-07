Suggestioni e incanto al chiaro di luna: successo per il secondo 'Ghost Tour Triora'

C’è un momento, nel borgo ligure di Triora, in cui la notte si fa racconto e le antiche pietre tornano a parlare. È il momento del Ghost Tour, l’esperienza narrativa immersiva firmata Autunnonero che ieri, sabato 12 luglio, ha incantato ancora una volta il pubblico con una serata speciale andata sold out.

A guidare i numerosi partecipanti in questo nuovo viaggio nel mistero, gli Storyteller Brigida Melga e Giovanni De Mattia, protagonisti di un itinerario emozionante attraverso i carruggi e i luoghi più suggestivi del borgo. Tra i momenti più toccanti, la tappa alla Cabotina, leggendario luogo di ritrovo delle “bagiue”, dove Brigida Melga ha raccontato con forza e delicatezza la storia tragica di Franchetta Borelli, una delle figure più emblematiche del processo del 1587. Un racconto che ha commosso e scosso, restituendo dignità e profondità a una delle tante voci messe a tacere dalla Storia.

Nell’antico Palazzo Capponi, grazie al gentile permesso del proprietario, la narrazione ha raggiunto un altro dei suoi momenti più intensi: il pubblico ha potuto accedere alla cappella privata dell’edificio, la chiesa di San Dalmazzo, solitamente chiusa al pubblico. Un luogo intimo e raccolto, illuminato solo dalla luce delle candele, che ha regalato un’atmosfera senza tempo, amplificando la forza evocativa delle parole.

Ma il viaggio non è finito lì. A mezzanotte, nel sagrato della chiesa di San Bernardino, è andato in scena uno degli attesissimi Ghost Tour Extra: “Il volo degli Striges”, una performance potente e ipnotica realizzata in collaborazione con l’Associazione Terra di Confine. Sette falconieri, sei rapaci notturni e un corvo sono diventate le “voci” dei sette vizi capitali raffigurati negli affreschi della chiesa, trasformando il sagrato in un palcoscenico all’aperto sotto la luce della luna. Ogni uccello, dal barbagianni al gufo delle nevi, ha incarnato una debolezza umana, in una narrazione scritta dal direttore creativo di Autunnonero, Andrea Scibilia, anche autore dei testi del Ghost Tour.

Un sentito ringraziamento a Sabina Camarda e a tutti i falconieri dell’Associazione Terra di Confine, alla make-up artist Marta Laveneziana per l’intensità espressiva che ha donato ai volti dei vizi, e a Per Christian Ellefsen per aver aperto la sua chiesa al pubblico in questa serata speciale.

Il prossimo appuntamento con il Ghost Tour Triora sarà sabato 26 luglio, con un nuovo Ghost Tour Extra di mezzanotte: “Tele Infernali”, esperienza creativa condotta da Marta Laveneziana, in cui il pubblico sarà guidato nella realizzazione di quadri ispirati ai sette vizi capitali. Le opere saranno poi esposte nel Museo Civico di Palazzo Stella.

Ma prima di tornare nel “Paese delle Streghe”, l’appuntamento è a Dolceacqua, con due date da segnare in agenda:

• 18 luglio: Ghost Tour Fotografico, una nuova esperienza tra narrazione e fotografia, in collaborazione con la fotografa e content creator Raffaella Sottile.

• 19 luglio: nuovo Ghost Tour Dolceacqua, l’itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello.

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)

Instagram/Facebook: @autunnonerofest