Nel cuore delle Langhe, Calvino si svela: appuntamento con Marco Belpoliti al Castello di Perno

Prosegue con grande successo e partecipazione la rassegna 'Nel cuore delle Langhe, il cuore di Calvino': mercoledì 16 luglio alle ore 18.30, il Castello di Perno ospiterà il quarto appuntamento del prestigioso ciclo di incontri dedicato a Italo Calvino, figura centrale della letteratura del Novecento. L’ospite d’eccezione sarà Marco Belpoliti, scrittore, finalista al prestigioso Premio Campiello, critico e tra i massimi studiosi dell’opera calviniana, che terrà una lectio dal titolo Calvino e la visibilità.

Un’occasione imperdibile per esplorare uno degli aspetti più affascinanti della poetica calviniana: il suo rapporto con le immagini, la forma, la percezione visiva. A partire dal volume 'Guardare', Belpoliti guiderà il pubblico in un viaggio attraverso l’immaginario di Calvino, la sua passione per l’arte, il disegno, il fumetto, il cinema e la fotografia — tutti elementi centrali in un autore che ha fatto della leggerezza e della precisione strumenti per vedere il mondo con occhi nuovi.

"Il Castello di Perno continua la sua missione culturale come luogo di incontro tra pensiero, arte e letteratura — afferma Gregorio Gitti, professore ordinario di Diritto Civile all' Università di Milano e proprietario del Castello —. Siamo felici di accogliere Marco Belpoliti uno dei più acuti interpreti dell' opera calviniana , che terra una lectio preziosa ispirata sul tema Calvino e la visibilità. Una occasione unica per riflettere sullo sguardo dello scrittore e su quel dialogo tra parola e immagine che attraversa tutta la sua opera. Un ringraziamento va alla professoressa Francesca Rotta Gentile, ideatrice del ciclo calviniano, che con passione e dedizione ha reso possibile questa serie di incontri di altissimo profilo culturale, riuscendo a coinvolgere voci autorevoli e a offrire al pubblico un percorso coinvolgente e raffinato attraverso l’universo di Italo Calvino".

Saranno presenti docenti e studenti del Liceo Govone di Alba e del Liceo Cassini di Sanremo a conferma della volontà della rassegna di coinvolgere le giovani generazioni. Con la partecipazione della libreria 'La Torre ' di Alba.

L' iniziativa rientra nel Festival Cervo in blu d' inchiostro ed è riconosciuta dal Ministero dell' Istruzione come corso di formazione docenti (codice Sofia 97213). Gli incontri sono gratuiti , con prenotazione obbligatoria via email eventi@castellodiperno.it . La serata si chiuderà con un aperitivo con i vini della cantina del Castello di Perno, in quello che fu un tempo anche il rifugio letterario di Calvino.

Il prossimo appuntamento

Mercoledì 23 luglio 2025- ore 18.30

'Eva Mameli Calvino: la botanica come passione' con Loretta Marchi, già direttrice dei Museo e della Biblioteca del Comune di Sanremo, 'I Colori della mente: Calvino e le arti' con Letizia Lodi storica dell' arte e curatrice della Pinacoteca di Brera.