Santo Stefano al Mare, oggi il 1° appuntamento con la rassegna Live Summer

Stasera Santo Stefano al mare si accende con le Amagirl, primo appuntamento della rassegna Live Summer.

“ L' estate è iniziata davvero alla grande con le prime manifestazioni che hanno visto un grande afflusso di pubblico e riscosso il gradimento del pubblico, dice l’Assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi, Sarà un weekend davvero scoppiettante. Stasera avrà inizio la Rassegna " LIVE SUMMER" che vedrà esibirsi il gruppo delle Amagirl in apertura, e che proseguirà con i prossimi eventi in programma”.

Le Amgirl propongono uno show cantato e ballato, ricco di spettacolari cambi di costume e tanto divertimento con un repertorio musicale che spazia dagli intramontabili anni 70/80/90 alle hit del momento coinvolgendo il pubblico direttamente nel live show.

Protagonista dello spettacolo è Eleonora Lari, voce nota per le partecipazioni a trasmissioni televisive come “Mezzogiorno in famiglia”, “Festival di Castrocaro”, “Forte Forte Forte”, “Vida Loca Tour”.

Insieme a lei si esibiranno un’altra cantante e due ballerine professioniste che negli anni sono state protagoniste di numerose trasmissioni tv e collaborato al fianco di big della musica italiana come Gigi D’Alessio, Nek, Enrico Ruggieri, Dolcenera, Valerio Scanu.