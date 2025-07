Sanremo: strada e marciapiedi disastrati in via Padre Semeria, residente chiede un intervento al comune

La nostra lettrice Valentina, che vive in via padre Semeria nella zona delle ‘acque minerali’, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado:

“Soprattutto i marciapiedi – sottolinea - io sono diventata mamma da 11 mesi e racconto quello che in pochi mesi mi è successo. Come voi saprete già la situazione del marciapiede è devastante motivo per questo sono costretta a camminare sul ciglio della strada: la prima volta camminando sono stata colpita dallo specchietto di una macchina, la seconda volta 12 giorni fa ho messo il piede dentro un buco sono caduta io e mi sono fatta delle escoriazioni ma sono riuscita a tenere il passeggino altrimenti mia figlia sarebbe caduta anche lei. La terza volta pochi giorni, di nuovo sul marciapiede, il passeggino si è incastrato dentro un buco. Sono caduta e mia figlia che si è fatta male ad un braccino. Dopo quest’ultima volta sono andata dai carabinieri a sporgere denuncia, ma come immaginavo mi hanno rimandato a casa dicendomi che loro non possono fare denunce per queste cose e che avrei potuto fare denuncia solo se un’altra persona mi avesse fatto cadere. L’unica cosa che posso fare e reclamo al comune. Non è possibile fare una passeggiata con il passeggino, visto che ogni volta diventa sempre più pericoloso. Oltretutto le macchine per colpa delle gobbe che ci sono nella strada viaggiano a zig zag e tutto sta diventato tutto molto pericoloso”.