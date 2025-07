Sanremo: variante si o variante no? Tra le petizioni on line e le rimostranze dei residenti ora intervengono gli ambulanti

Dopo la petizione lanciata, anche on line, dal Comitato dei residenti, ora arriva anche l’entrata a gamba tesa del sindacato dei commercianti ambulanti, che operano al mercato del martedì e sabato a Sanremo.

Stiamo ovviamente parlando del cantiere del costruendo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi e della variante al progetto, che prevede la rimozione della nota fontana ed alcune modifiche. “Quando il progetto è stato fatto il mercato c'era già – dicono dal sindacato - e li ci è stato promesso che sarebbe tornato, né una bancarella in più, né una in meno. Le fontane mi sembra siano state tolte non per il mercato, ma per altri motivi e non da questa amministrazione. Ci dispiace che alcune persone parlino male del mercato, ma allo stesso tempo lo frequentano”.

Si apre così una frattura netta, tra chi sostiene il precedente progetto e quello attuale. I residenti hanno detto chiaramente all’Amministrazione, in un incontro di alcune settimane fa, che non vorrebbero una piazza incline alla presenza di dehors e locali che possano farla diventare una seconda movida mentre ora gli operatori del mercato (che ricordiamo è stato diviso tra piazza Eroi e via Rava per il periodo di lavori) vogliono giustamente dire la loro in merito.

Gli ambulanti evidenziano come il progetto sia stato fatto col mercato esistente: “Che si parli senza sapere cosa porta di buono la sua esistenza – terminano - rimarcando solo negatività, è segno di non approfondimento dei fatti. Siamo persone che lavorano per mantenere le proprie famiglie, non definiteci in modo dispregiativo, perché siamo cittadini come tutti gli altri. Ma ora c'è Amazon”.

Intanto da diversi giorni sono ripresi i lavori nel cantiere di Piazza Eroi, che per diverso tempo erano rimasti fermi: passando vicino alla zona infatti si possono notare gli operai intenti a muoversi nel cantiere spostando con l'ausilio di gru e strumenti vari le varie parti che servono per il completamento dell'opera. Guardando lo stato attuale dei lavori, si può vedere che il piano -2 del parcheggio interrato è ormai vicino a una conclusione. Un buon segnale che però rende praticamente certa l'impossibilità di finire i lavori a fine luglio: d'altronde la stessa ditta incaricata parlando con i vertici del Comune ha recentemente annunciato come scadenza ultima per l'ultimazione dei lavori quella di febbraio 2026.

L'attenzione alla prosecuzione dei lavori da parte del Comune pare stia quindi trovando una risposta, nella speranza che non ci siano ulteriori interruzioni nel futuro e si riesca a procedere ridando la piazza ai sanremesi entro i prossimi sette mesi, come si era detto. Una situazione su cui il sindaco Alessandro Mager si era espresso nei giorni scorsi ai microfoni di Sanremonews, sottolineando come le difficoltà che sono sorte a fine 2024 siano state una battuta d'arresto complessa da affrontare per il Comune, ma che almeno in questi ultimi giorni sembra procedere positivamente.