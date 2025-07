Sanremo: querelle Festival tra Rai e Comune, il 'Polo Civico' "Poco o nulla è stato fatto negli ultimi 40 anni"

Il ‘Polo civico’ di Sanremo che, nelle recenti elezioni amministrative è stato rappresentato dalla candidatura a sindaco di Roberto Danieli, interviene dopo le interviste realizzate dal nostro giornale a Confcommercio e Federalberghi, in relazione alla querelle in corso tra Comune matuziano e Rai per i prossimi Festival.

“Chiedo agli interpellati – dice Danieli – cosa è stato fatto da bar, ristoranti ed alberghi per migliorare Sanremo e l'ospitalità della città. A quanto ne so io ci sono attività commerciali che, ancora oggi, non hanno neanche i bagni a norma, mentre ci sono alberghi con tre stelle ai quali ne dovrebbe essere tolta una. Per non parlare dei ristoranti, molti dei quali alzano a dismisura i prezzi. Con lo tsunami della Rai si chiede ora l’intervento dei nostri amministratori che, però, da oltre 40 anni a questa parte, non hanno apportato quel qualcosa in più, che avrebbe fatto emergere la città da suo torpore. La città è cresciuta, ma tutti, amministratori compresi, hanno guardato con egoismo tipico dei liguri, al proprio orticello. E’ tempo di cambiare registro”.