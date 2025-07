Bordighera, aperture straordinarie estive del Museo Bicknell

Il Museo Bicknell di Bordighera amplierà i propri orari di apertura nei mesi di luglio e agosto per permettere a un numero maggiore di visitatori di scoprire e apprezzare il suo ricco patrimonio culturale e naturalistico. In particolare da questa settimana, a partire dal 10 luglio, sarà possibile visitare il Museo anche il giovedì pomeriggio (orario 15-17) e il sabato oltre le ore 17 fino alle 19; per i sabati 19 luglio e sabato 16 agosto sarà invece garantita l'apertura fino alle ore 21:00.

Un importante risultato che è stato possibile grazie ai tirocinanti del Dipartimento di Filologia Italiana dell'Università di Vilnius (Lituania) e Dipartimento di Italianistica e Storia dell’Arte dell'Università Clermont-Ferrand (Francia), attualmente ospitati dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in progetti di formazione e lavoro, e all'importante contributo dei volontari dell’Unitre Intemelia delle sezioni di Bordighera e Ventimiglia diretti dalla prof.ssa Giannina Borelli che anche quest’anno hanno deciso di dedicare il proprio tempo per supportare le attività museali.

I nuovi orari complessivi sono i seguenti: Lunedì ore 9:00-13:00 13:30-17:00; martedì e mercoledì ore 9:00-17:00, giovedì ore 9:00-13:00 15:00-17:00, sabato: ore 14:00-19:00