Ventimiglia: fiaccolata per la Palestina libera sul lungomare nell'ambito della campagna nazionale Gazalastday

Il Comitato Palestina Libera di Ventimiglia promuove all’interno della campagna nazionale Gazalastday la quarta iniziativa di sensibilizzazione delle coscienze con una fiaccolata sul lungomare di Ventimiglia indetta per venerdì 11 luglio.



Spiegano gli organizzatori: “Il ritrovo della fiaccolata è fissato alle 21.30 circa in piazza del Comune, poi ci si dirigerà verso il lungomare che verrà percorso sino alla rotonda prima dell’Oasi del Nervia. Sono previsti alcuni interventi ed anche un drum circle camminante con Paolo Lizzadro e Yassin El Mahi Percussion, per cui vi invitiamo a portare oggetti o strumenti musicali che possano essere scossi o percossi (tamburi, cembali, maraca, nacchere oppure barattoli/ lattine con battente o riempiti di riso o pietruzze).

Durante la serata verrà altresì distribuito materiale sul boicottaggio che diventa importante esercitare non comprando prodotti israeliani e chiedendo ai negozi, supermercati, bar, ristoranti dove facciamo la spesa o consumiamo una bibita di non vendere più prodotti sporchi di sangue".



"Benjamin Netanyahu è stato incriminato come criminale di guerra - aggiungono dal comitato -. Il suo governo sta sistematicamente uccidendo e affamando la gente di Gaza. Sarà ricordato come uno dei mostri della storia moderna. Ogni giorno assistiamo alla demolizione del diritto internazionale, all’inconsistenza dei nostri politici che non si decidono a fermare il genocidio a Gaza. I diritti dei palestinesi sono carta straccia e prima di quanto crediamo lo saranno anche i nostri".