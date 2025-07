Al Teatro Ariston di Sanremo la rassegna della canzone d’autore: annunciate le opere vincitrici delle Targhe Tenco (foto)

Annunciate oggi, martedì 8 luglio, le opere vincitrici delle TARGHE TENCO 2025:

Migliore album in assoluto – Volevo essere un duro di Lucio Corsi;

Migliore album in dialetto – Furèsta de La Niña;

Migliore album opera prima – Mi Piace di Anna Castiglia;

Migliore album di interprete – Kaleidoscope di Ginevra Di Marco;

Migliore canzone singola – Volevo essere un duro di Lucio Corsi;

Migliore album a progetto – Pagani per Pagani prodotto da Caroline Pagani.

Risultato record nella fase del ballottaggio, con la partecipazione di 241 votanti.

Il prestigioso riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025).

Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’Associazione. Il Direttivo del Club Tenco non fa parte di questa giuria.

Di seguito il numero dei voti ottenuti da ciascun finalista delle Targhe Tenco 2025 suddivisi nelle 6 sezioni previste:

Lucio Corsi con l’album Volevo essere un duro (Sugar Music) si aggiudica la targa del MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO con 73 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Piero Ciampi con Siamo in cattive acque (48 preferenze);

Emma Nolde con Nuovospaziotempo (44 preferenze);

Brunori Sas con L'albero delle noci (40 preferenze);

Federico Sirianni con La promessa della felicità (34 preferenze).

Per la targa MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO (o lingua minoritaria parlata in Italia) l’opera più apprezzata è Furèsta (BMG) de La Niña con 77 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Enzo Gragnaniello con L'ammore è na rivoluzione (65 preferenze);

Stefano Saletti con Mediterranima (36 preferenze);

Alvise Nodale con Gotes (26 preferenze);

Liberato con Liberato III (26 preferenze).

L’album Mi Piace (OTR Live/ADA Music Italy) di Anna Castiglia si aggiudica la targa MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo) con 97 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Luca Romagnoli con La miseria (36 preferenze);

Laurynn con Aritmia (28 preferenze);

P.A.O. con A cuore aperto (24 preferenze);

Cristiano Fattorini con Tutto intorno (18 preferenze).

Per la targa MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE l’opera più votata è Kaleidoscope (Funanbulo Label) di Ginevra Di Marco con 60 preferenze.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Ornella Vanoni con Diverse (52 preferenze);

Ilaria Pilar Patassini con Canto Conte (51 preferenze);

Mia Martini con Tarab (39 preferenze);

Giulia Pratelli e Luca Guidi con Di Blu. Omaggio a Domenico Modugno (31 preferenze).

La targa MIGLIORE CANZONE SINGOLA, che va agli autori del brano, è assegnata a Volevo essere un duro (Sugar Music) di Lucio Corsi con 79 voti.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

La Niña con Figlia d' 'a Tempesta (45 preferenze);

Marracash con Gli sbandati hanno perso (43 preferenze);

Brunori Sas con L'albero delle noci (39 preferenze);

Simone Cristicchi con Quando sarai piccola (29 preferenze).

Infine, il MIGLIORE ALBUM A PROGETTO, che va al produttore, è Pagani per Pagani (distribuzione DistroKid) di Caroline Pagani, prodotto da Caroline Pagani, con 63 preferenze.

Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono:

Sarò Franco Vol. 2 - Altre canzoni inedite di Califano (61 preferenze);

Canzoni di Fuga e Speranza (48 preferenze);

Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti (22 preferenze);

Trentatré Suonati (12 preferenze).

Il Premio Tenco 2025 si terrà il 23, 24 e 25 ottobre 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia). La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, che ha superato nel 2024 l’importante traguardo dei 50 anni, anche in questa edizione premierà uno o più artisti con il PREMIO TENCO, assegnato dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Il Club Tenco assegnerà anche il PREMIO TENCO ALL'OPERATORE CULTURALE e il PREMIO YORUM, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione. Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00).

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Premio Tenco è una rassegna di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.