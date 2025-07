Ventimiglia, Giovanni Battista Borea D’Olmo va in pensione. Di Muro: "Senza di lui Cala del Forte non sarebbe diventato realtà"

Giovanni Battista Borea D’Olmo, amministratore delegato di Cala del Forte a Ventimiglia, va in pensione. Il sindaco Flavio Di Muro desidera ringraziarlo pubblicamente per l'impegno e la determinazione dimostrati per realizzare il porto Cala del Forte.

"Oggi desidero rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Giovanni Battista Borea D’Olmo, direttore dei porti di Monaco, che si avvia verso una meritata pensione" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Il suo impegno, la sua visione e la sua determinazione sono stati fondamentali per la realizzazione del nostro meraviglioso porto Cala del Forte. Senza di lui, questo straordinario progetto non sarebbe mai diventato realtà".

"A nome della città di Ventimiglia, lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto in questi anni a favore dello sviluppo turistico del nostro territorio e gli auguro il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita" - afferma il primo cittadino.