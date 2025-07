Ventimiglia, Giovanni Battista Borea D’Olmo va in pensione. Scullino: "Ha consolidato Cala del Forte come realtà internazionale di eccellenza" (Foto)

"Il suo contributo è stato fondamentale non solo per la gestione quotidiana della struttura ma anche per aver consolidato Cala del Forte come una realtà internazionale di eccellenza, capace di attrarre investimenti, turismo di qualità e opportunità concrete per l’intero territorio" - mette in risalto Scullino - "Desidero ringraziarlo pubblicamente per l’impegno instancabile, la discrezione e lo stile con cui ha sempre lavorato diventando un punto di riferimento riconosciuto da tutti, dentro e fuori dal porto".