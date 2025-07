"Per non far calare il silenzio su Gaza", aperitivo solidale a Sanremo

A Sanremo verrà organizzata una serata con aperitivo solidale "per non far calare il silenzio su Gaza". L'appuntamento sarà domenica 6 luglio alle 19 alla Federazione Operaia Sanremese. Per l'occasione sono previste letture del Teatro dell’Albero da “Il loro grido è la mia voce, poesie da Gaza" a cui si aggiungeranno le voci del Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. Inoltre, si potrà ascoltare musica a cura di Carlo Ormea.

"Costruiamo anche a Sanremo un appuntamento per ricordare e continuare a denunciare la tragica situazione della popolazione palestinese per opera del costante e criminale annientamento in atto: bombardati, cacciati, uccisi, fatti morire di fame, oltre 60 mila morti" - affermano gli organizzatori - "La tragedia del popolo palestinese è raccontata da tempo dalle tante associazioni e reti attive nella difesa della Palestina, dall’oppressione delle persone e nella espropriazione delle terre. Con particolare crudeltà verso le bambine e i bambini. Costruiamo insieme un momento di riflessione e compartecipazione con le loro voci, le loro grida, che si fanno poesia e musica. Tutte e tutti coloro che vogliono condividere questa iniziativa, possono farlo in modo aperto aderendo all’appello e offrendo idee, spunti proposte per questo progetto: una serata nel nome del popolo palestinese con poesie e brani da Gaza, musica e momento conviviale in solidarietà alla Federazione Operaia Sanremese".

"Vi sarà un aperitivo solidale, siate generosi" - sottolineano - "Il ricavato dell’aperitivo solidale verrà totalmente inviato a Gaza. Potete contribuire anche con bonifico all'IBAN IT15F0538722700000047228517 Causale: Aperitivo Solidale per Gaza".