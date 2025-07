Cinghiali a 'passeggio', avvistata una famiglia a Ventimiglia (Foto e video)

Famiglia di cinghiali avvistata a Ventimiglia. E' successo in serata in via Ludovico Isnardi.

Un cinghiale adulto e quattro cuccioli passeggiavano tranquilli sul ciglio della strada probabilmente in cerca di cibo.

Non è la prima volta che gli ungulati si spingono a valle giungendo addirittura fino all'Oasi del Nervia e in spiaggia. In passato erano già state avvistate coppie di cinghiali ma la famiglia ha attirato l'attenzione dei passanti che si sono, infatti, fermati a immortalarli al tramonto.