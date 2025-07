Sasso di Bordighera dimenticata: strade sporche e cassonetti rotti nonostante la TARI in aumento

“Leggendo l’articolo su Sanremo News del 25 giugno 2025 ho deciso di segnalare anche io un disservizio, praticamente uguale a quello su Bordighera Alta, a Sasso di Bordighera.

Sasso di Bordighera è una graziosa frazione di Bordighera che, tra le altre cose , organizza festeggiamenti estivi rivolti soprattutto a turisti, vacanzieri e anche abitanti locali.

Fino a pochi anni fa il paese era tenuto bene: venivano a spazzare all’interno del paese stesso e – in estate – lavavano anche la pavimentazione, in modo tale da renderlo quasi simile ai bei paesi francesi della vicina Provenza.

Ora purtroppo questi servizi sono praticamente inesistenti: in paese le stradine (che sono poche) sono sempre piene di foglie, aghi di pino, fiori secchi, ecc. Di lavare la pavimentazione non se ne parla più, possiamo tenerci la sporcizia dei colombi e dei gabbiani, anche se non sono troppo salutari. Alcuni contenitori dei rifiuti sono rotti e senza coperchio, si vede che la sostituzione si fa solamente a Bordighera Città.

C’è da dire che purtroppo le spese per TARI (raccolta immondizie e pulizia) aumentano ogni anno e anche la raccolta immondizie lascia un po' a desiderare.

Camionette della ditta Tecknoservice ce ne sono sempre diverse al mattino davanti al Ristorante/bar ma il servizio è piuttosto carente.

A quanto ho letto il sindaco Ingenito si è subito attivato per risolvere il problema di Bordighera Alta, speriamo che lo faccia anche per Sasso di Bordighera"

Raffaella Serafino (& tanti altri)