Con "Allegra Fantasia" si apre la 4a edizione della Sanremo Summer Symphony: ecco tutti i concerti in programma

Da qualche settimana Sanremo è invasa da cartoline che mostrano il Signor Rossi, il leggendario personaggio creato da Bruno Bozzetto, in costume da bagno su un surf felice di seguire le note musicali che lo guidano da Bergamo verso la “città della Musica”. Sorride perché sa che qui lo aspetta una serata molto speciale. Con sé ha anche una valigia… Cosa contiene? Sarà svelato proprio nel corso di quella serata!

La cartolina è un’illustrazione creata dal maestro indiscusso dell'animazione italiana per annunciare la prima assoluta di “Allegra Fantasia”, una produzione originale della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che il 6 luglio alle 21:30 lo vedrà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano insieme a sessantadue elementi dell’Orchestra e al suo direttore, il M° Giancarlo De Lorenzo.

Una serata che alternerà musica - con l’esecuzione di capolavori assoluti del repertorio classico - e un dialogo inedito arricchito da proiezioni.

“Sono veramente onorato di poter collaborare per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, dice Bruno Bozzetto che con alcuni video messaggi sui social, ha dato qualche anticipazione:,che omaggerà me e il lavoro più importante del mio studio con una serata molto speciale in cui racconterò alcuni aspetti particolari che riguardano la storia e creazione di Allegro non troppo. Il M° Giancarlo De Lorenzo - oltre a dirigere l’orchestra - dirigerà in qualche modo anche me, o meglio… mi inviterà - tra un brano e l’altro - a raccontare aneddoti del mio lavoro e a mostrare foto, schizzi, storyboard in alcuni casi mai portati al di fuori del nostro studio!”.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, che ha fortemente voluto aprire la quarta edizione della rassegna Sanremo Summer Symphony con questa produzione originale.

“Dialogare sul palco con Bruno Bozzetto, racconta De Lorenzo, è una specie di sogno per me. Da quando è uscito Allegro non troppo nel ‘76 ad oggi non so quante volte ho rivisto la pellicola trovando ad ogni visione un aspetto nuovo del quale stupirmi e un messaggio ancora attuale, perfino urgente. Nel corso della nostra serata all’Alfano non proietteremo il film, ma eseguiremo i capolavori che sono alla base della pellicola e del classico disneyano Fantasia, che ha un forte legame con il capolavoro di Bozzetto. Classici intramontabili della musica sinfonica che ci permetteranno di fare un viaggio a partire dalla brillantezza barocca di Vivaldi fino ad arrivare all’ipnotica ossessione del Boléro di Ravel. Una fantasia sinfonica in cui ogni opera aprirà una finestra su un mondo immaginario e mi darà l’occasione - tra un brano e l’altro - di far aprire a Bruno Bozzetto la valigia che ha portato da Bergamo, piena di storie, racconti, foto e disegni…”

Programma completo di “Allegra fantasia”

Antonio Vivaldi - Concerto in do maggiore per due oboi, due clarinetti, archi e basso continuo RV559 - Allegro

Jean Sibelius - Valse triste, op.44 n.1

Paul Dukas - L’apprendista stregone

Modest Musorgskij - La notte di San Giovanni sul Monte Calvo (Rielaborato da Rimskij-Korsakov con il titolo Una notte sul Monte Calvo)

Antonin Dvoràk - Danza slava n.7 op.46

Maurice Ravel - Boléro - Balletto in do maggiore per orchestra – Versione da concerto

Biglietti su: https://www.sanremosummersymphony.com/06-luglio-allegra-fantasia-con-bruno-bozzetto/

Per prepararsi al concerto e a questo incontro con Bozzetto, giovedì 3 luglio alle 21:15 all’Anfiteatro San Costanzo - all’interno della rassegna Cinema sotto le stelle a cura di Pigna Mon Amour e CMC - sarà proiettato gratuitamente il film Allegro non troppo, introdotto da un video saluto dello stesso Bozzetto.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SANREMO SUMMER SYMPHONY

giovedì 10 luglio ore 21.30 PRIMA ASSOLUTA “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Francesco Pannofino direttore M° Giancarlo De Lorenzo

“Il carnevale degli animali, Grande fantaisie zoologique” per due pianoforti e orchestra, è l’opera più celebre del musicista francese Camille Saint-Saëns. Fu scritta nel febbraio 1886 e dalle sue note sono nate rime. Sono quelle di Chiara Carminati, Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016, che saranno interpretate da Francesco Pannofino, attore e doppiatore principale di alcune star del cinema mondiale come Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas e molti altri. Una prima assoluta adatta a grandi e piccoli.

martedì 15 luglio ore 21.30 PRIMA ASSOLUTA TAKE 6 con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Angelo Valori

I Take 6, la formazione statunitense considerata in questo momento il miglior gruppo a cappella del mondo, incontrano per la prima volta l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Sei voci virtuosistiche (Clauce V. Mcknight, Mark Kibble, David Thomas, Joey Kibble, Khristian Dentley, Alvin Chea) capaci di trovare l’armonia perfetta, proporre arrangiamenti innovativi e groove funky che miscelano gospel, soul, jazz, R&B e pop.



sabato 20 luglio ore 21.30 UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL MARCUS MILLER

Anche per la stagione estiva 2025 si rinnova la collaborazione con UnoJazz&Blues, il festival prodotto da E20 Sanremo, vede la direzione artistica di Diego Campagna e la direzione di produzione affidata a Mara De Scalzi. Il concerto di Marcus Miller sarà un'occasione unica per assistere dal vivo alla straordinaria energia e al virtuosismo di uno dei musicisti più influenti della scena mondiale. Il suo repertorio spazia tra composizioni originali e reinterpretazioni di grandi classici, mescolando jazz, funk, soul e world music in un’esperienza sonora senza eguali.



giovedì 24 luglio ore 21.30 PRIMA ASSOLUTA “PINO A METÀ" Pietra Montecorvino, Eugenio Bennato con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Valter Sivilotti

Pietra Montecorvino e Eugenio Bennato: due artisti per un grande omaggio a Napoli. Dal repertorio classico della tradizione partenopea ai grandi successi del suo più famoso interprete con un tributo a Pino Daniele nell’anno di celebrazione dei 10 anni della sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita. Una produzione che svilupperà connessioni interdisciplinari: nei giorni che precederanno il concerto sarà proposta la proiezione di “Nero a metà” - il film documentario di Marco Spagnoli e Stefano Senardi - presso la sede del Club Tenco.

sabato 2 agosto ore 21.30 “BERLINO, PARIGI, NEW YORK’” Ute Lemper con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Giancarlo De Lorenzo

Cantante, attrice, compositrice e pittrice, Ute Lemper, è un’artista capace di trasportare - con i suoi gesti, gli sguardi e le sfumature della voce - pubblico e orchestra in giro per il mondo. Berlino, Parigi, New York, un viaggio musicale e poetico attraverso il tempo. I brani entrati a far parte del suo personalissimo repertorio, spaziano da Kurt Weill, Marguerite Monnot, Astor Piazzolla, Martin Gellner fino a composizioni originali. Brani arrangiati appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con la quale la grande artista tedesca torna ad esibirsi dopo il concerto al Teatro Ariston dell’estate 2022. Sul palco anche Werner "Vana" Gierig, uno dei maggiori pianisti jazz di New York.



venerdì 8 agosto ore 21.30 PRIMA ASSOLUTA “ARIANNA ANTINORI IN CONCERTO” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Angelo Valori

Un concerto che nasce dalla collaborazione con il Club Tenco e con il suo direttore artistico Sergio Secondiano Sacchi che ha selezionato alcuni brani italiani e internazionali vincitori di Targhe Tenco che saranno arrangiati per orchestra e interpretati da Arianna Antinori. Un’artista dalla voce unica, che passa con naturalezza dal rock graffiato a sonorità blues morbide e intense. Una personalità capace di annullare qualsiasi distanza tra palco e pubblico.



martedì 12 agosto ore 21.30 ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO feat MARIO BIONDI direttore M° Gerardo Felisatti

Mario Biondi, cantautore e arrangiatore siciliano, considerato la più bella voce soul della musica italiana, per la prima volta salirà sul palco con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per un emozionante concerto che proporrà rivisitazioni di capolavori del repertorio italiano e internazionale e brani legati ai suoi oltre 35 anni di carriera. Da “Prendila così” (Battisti – Mogol – Musker) a “Fool For your love”, brano inserito nel suo album “Crooning Undercover” scritto con Steven Sater.



domenica 17 agosto ore 21.30 SIMONE CRISTICCHI con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo direttore M° Valter Sivilotti

Un concerto che ripercorre la carriera di un artista poliedrico, unico nel panorama culturale italiano: cantautore, attore teatrale e scrittore. Da ogni sua opera emerge una profonda sensibilità verso le tematiche sociali e umane. È stato uno degli artisti più acclamati del Festival di Sanremo 2025 e con il suo brano “Quando sarai piccola” si è aggiudicato il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi, il Premio Roma Videoclip - SIAE Sanremo 2025 e il Premio Lunezia. Accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, proporrà una selezione di suoi brani ed alcune canzoni di Sergio Endrigo, Lucio Battisti e Franco Battiato.

domenica 11 agosto ore 21.30 RAPHAEL GUALAZZI ORCHESTRA con l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO direttore M° Stefano Nanni

Il cantautore marchigiano, pianista sperimentatore, cresciuto a pane e musica, vincitore della 61ma edizione del festival di Sanremo (sezione Giovani), amato dalla critica e scoperto da Caterina Caselli, torna nella Città della Musica per una serata di jazz e swing in chiave sinfonica. Un’occasione straordinaria per scoprire il suo talento unico. Sul palco con l’Orchestra anche due straordinari musicisti: Anders Ulrich (contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria).



martedì 13 agosto ore 21.30 UNOJAZZ&BLUES FESTIVAL FUSION EXPERIENCE QUARTET con l’ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO direttore M° Valter Sivilotti.

Sul palco con l’Orchestra un quartetto di musicisti di diverse culture e trascorsi musicali per un mix di ‘jazz/fusion e world music’ nuovo ed innovativo . Un quartetto d’eccezione perché si avvale di mostri sacri come Richard Bona, Dave Weckl, Michael Lecoq e Ciro Manna. Una serata firmata UnoJazz&Blues, il festival che, sotto la produzione di E20 Sanremo, vede la direzione artistica di Diego Campagna e la direzione di produzione affidata a Mara De Scalzi



I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito https://www.sanremosummersymphony.com

Il giorno di ogni concerto sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso per i concerti della stagione estiva presso il chiosco dell’Info Point davanti al Cinema Centrale di via Matteotti a Sanremo dalle ore 10:00 alle ore 12.30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle ore 20:00.

Partner della Sanremo Summer Symphony 2025, Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo ( corso Marconi 296) che celebra il suo 30° anniversario + 1 anno di nuova gestione e che per il secondo anno renderà più confortevole al pubblico assistere agli eventi dell’Alfano allestendo l’auditorium con comodi cuscini. Natuzzi, è un’azienda leader nel settore dell’arredamento - conosciuta in tutto il mondo come una vera eccellenza italiana - forte di una rete distributiva invidiabile, Divani & Divani è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 70 negozi. A Sanremo, lo showroom ha aperto nel marzo del 1994. Un anno fa l’inizio della nuova gestione della “Emme Design” di Giulio Mascarello e Andree Massaro che ha dato nuova vitalità ad una storia trentennale, distinguendosi anche per varie iniziative di carattere sociale e culturale.