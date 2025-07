"Burraco sotto le stelle", a Bordighera evento di beneficenza l'8 luglio

È con grande piacere che l’Associazione Bordighera Bene Comune invita la cittadinanza a partecipare al Burraco sotto le stelle, un evento di beneficenza che si terrà il prossimo 8 luglio alle ore 21.00, sulla suggestiva terrazza del Tennis Club di Bordighera.

La serata, all'insegna della solidarietà e del divertimento, è pensata per raccogliere fondi a favore delle Dame di San Vincenzo della Parrocchia di Terrasanta, che da sempre si impegnano con dedizione nell’aiutare le persone in difficoltà. L'intero incasso dell’evento sarà infatti devoluto a loro, per sostenere le loro attività benefiche sul territorio.

A rendere l'incontro ancora più speciale, numerosi sono i premi messi a disposizione dai generosi ristoratori e imprenditori locali che hanno scelto di sostenere l'iniziativa. Tra i premi in palio, ci sono ingressi per rilassanti esperienze in SPA, aperitivi e cene in rinomati locali di Bordighera. La partecipazione, quindi, non solo contribuirà a una causa nobile, ma offrirà anche l'opportunità di vincere esperienze indimenticabili.

L’atmosfera serale, illuminata dalle stelle, farà da cornice a una partita di burraco che promette di essere coinvolgente e divertente per tutti i partecipanti, dai più esperti ai principianti.

"Non perdete questa occasione di fare del bene divertendovi! Le iscrizioni sono aperte e per partecipare basta contattare Paolo Gastaldi al 3394876455 o Gisella Gozzi al 3892511198. Vi aspettiamo per una serata che unisce gioco, solidarietà e amicizia. Insieme possiamo fare la differenza".