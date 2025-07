Arti-Turismo protagonista alla 265ª Fiera dell’Aglio di Vessalico: il progetto promosso da CNA Imperia (foto)

La 265ª edizione della Fiera dell’Aglio di Vessalico si è trasformata in un palcoscenico d’eccellenza per l’Arti-Tturismo, progetto promosso da CNA Imperia, che ha celebrato la sinergia tra sapienza artigiana, esperienze gastronomiche e valorizzazione del territorio. Un’edizione memorabile che ha saputo coniugare identità locale e sperimentazione creativa, incantando il pubblico con iniziative innovative e coinvolgenti.

CNA Cooking Experience: l’unione audace tra aglio nero e tartufo “Black Prince” Tra gli appuntamenti clou, lo Show Cooking Gourmet ha visto protagonisti Osvaldo Maffone, custode dell’aglio nero di Vessalico, e lo chef visionario Villiam Casali. Nel suggestivo connubio tra aglio fermentato e tartufo di Seborga, i due gourmet hanno creato salse raffinate, raccontando la Liguria attraverso sapori intensi e accostamenti ricercati. Un’esperienza sensoriale che ha valorizzato prodotti d’eccellenza e promesso nuove interpretazioni della cucina ligure.

Gelato a Merenda: fiori eduli e aglio nero diventano dolce scoperta Grande successo anche per il laboratorio “Gelato a Merenda”, condotto dal maestro gelatiere Aldo De Michelis. I bambini, protagonisti dell’attività, hanno esplorato il mondo del gelato artigianale, realizzando merende dal gusto sorprendente, tra cui il gelato all’aglio nero e quello ai fiori eduli. L’incontro è stato anche l’occasione per scoprire il libro Un bouquet di gelato, vero manifesto dell’arte gelatiera contemporanea.

Laboratori esperienziali e mestieri antichi All’interno dell’Arti-Villaggio CNA, il pubblico ha potuto partecipare a una varietà di laboratori aperti a tutte le età: intreccio dell’aglio, tintura naturale, legatoria e molto altro. Un modo concreto per rivivere il “fare con le mani”, riscoprendo mestieri antichi con occhi contemporanei.

Un modello di promozione territoriale L’iniziativa Arti-Turismo ha dimostrato come l’esperienza diretta con gli artigiani possa diventare strumento di narrazione identitaria, valorizzando la cultura materiale, la gastronomia e le risorse locali. La Fiera dell’Aglio si è così confermata non solo come appuntamento storico, ma anche come incubatore di idee e contaminazioni virtuose.

“Con il progetto Arti-Turismo - rimarca Luciano Vazzano direttore CNA IMPERIA - abbiamo dimostrato che l’artigianato non è solo storia, cultura e tradizione, ma può essere volano di sviluppo turistico e identitario per il nostro entroterra. Il Campionato Nazionale di Salse al Mortaio, ideato e diretto da Franco Laureri, ne è la prova concreta: gli artigiani e gli artisti coinvolti hanno portato un valore aggiunto straordinario, trasformando il mortaio in strumento creativo e narrativo. Ogni salsa è diventata racconto, ogni gesto un ponte tra passato e futuro. CNA Imperia è orgogliosa di aver sostenuto questa iniziativa che ha saputo unire comunità, territorio e innovazione”.