Ventimiglia, guasto idrico in largo Torino: traffico in tilt. Operai al lavoro

A causa di un guasto sulla rete idrica di Rivieracqua nella zona della rotatoria di Largo Torino, a Ventimiglia, il traffico in quell’area ed in tutta la città sta subendo pesanti rallentamenti.

Per permettere gli interventi urgenti di ripristino, Rivieracqua comunica che verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile da Largo Torino al quartiere di San Secondo.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio e per mettere in sicurezza la sede stradale. La Polizia Locale è sul posto per regolare il traffico veicolare.