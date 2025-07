Rocchetta Nervina, incidente durante il canyoning: 35enne soccorsa nel torrente Barbaira

Incidente nella tarda mattinata di oggi nel torrente Barbaira, nel territorio di Rocchetta Nervina, dove una donna di circa 35 anni è rimasta ferita mentre praticava canyoning. Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe scivolata su un tratto impervio del percorso, riportando una sospetta frattura a tibia e perone.

L’allarme è scattato alle 13.42 e sul posto sono subito intervenuti i soccorritori. Vista la zona impervia e difficilmente raggiungibile da terra, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, in arrivo per procedere all’evacuazione della donna e al trasporto in ospedale.

Le operazioni di soccorso sono in corso e saranno rese note ulteriori informazioni sulle condizioni della ferita e sulla dinamica dell’incidente. Il torrente Barbaira è una meta molto frequentata dagli appassionati di sport fluviali, ma anche particolarmente insidiosa per la natura del territorio.