Sanremo: tratto di mulattiera nella zona della Parà invasa dai liquami, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un residente di strada Mulattiera San Pietro Parà a Sanremo, ci ha scritto per una problematica della via in cui vive, sulle alture della città:

“Parte della strada è comunale e parte privata. E’ frequentata anche da molti cittadini che volendosi recare alla croce della parà a piedi debbono affrontare un vero e proprio impantanamento nei liquami, come si vedere dalle foto. La situazione igienica è sicuramente precaria, con un impatto ambientale dovuto da raccolta in un tombino delle acque piovane defluendo in mare senza depurazione. Chiedo a chi dì competenza a prendere provvedimenti”.