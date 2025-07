Ventimiglia, Scullino: "Il grande parcheggio in corso Genova è chiuso e invaso da sterpaglie"

"Un’opera costosa lasciata a metà mentre la città soffoca" - sottolinea Scullino - "E mentre tutto questo accade, ci si preoccupa solo di filmati, annunci e scelte di facciata, invece di intervenire seriamente su marciapiedi, piazze e isole pedonali, oggi in condizioni pietose".

"Ventimiglia merita risposte, non slogan" - mette in risalto Scullino - "Pulizia, manutenzione e rispetto per chi ci vive ogni giorno".