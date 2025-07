Rifiuti a Ventimiglia: la Lega "Ipocrisia PD: chi ha causato il problema oggi finge di indignarsi. Totale sostegno al Sindaco Flavio Di Muro"

"Ancora una volta il Partito Democratico si erge a moralizzatore, dimenticando che la situazione critica legata alla gestione dei rifiuti è figlia diretta delle sue scelte. Quando amministrava la città, fu proprio il PD a redigere e votare il progetto di igiene urbana, poi trasformato in capitolato di gara e assegnato all’attuale ditta. Un progetto nato con l’obiettivo di 'risparmiare', che però ha finito per disegnare una città immaginaria, dimenticando fattispecie fondamentali, come la presenza di un numero adeguato di operatori ecologici per lo spazzamento manuale". Interviene in questo modo la Lega frontaliera contro il Partito Democratico sul tema dei rifiuti.



"Oggi i cittadini – e l’attuale amministrazione – pagano il prezzo di quelle decisioni scellerate, costretti a ricorrere a servizi aggiuntivi e a una rimodulazione complessiva del servizio per colmare le gravi lacune ereditate. Un’eredità pesante che include inoltre l’avvio del pagamento delle sanzioni accumulate in nove anni, per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata delle precedenti amministrazioni. Sanzioni mai saldate in passato, che oggi vengono affrontate con senso di dovere e trasparenza". La Lega respinge con forza e rimanda al mittente "Le critiche ipocrite di un partito che, invece di fare autocritica, si permette di dare lezioni. Chi ha causato i problemi oggi si traveste da paladino dei cittadini. Se davvero vogliono essere utili, invece di emettere comunicati, vadano vicino ai cassonetti, prendano una ramazza e si mettano a pulire. E magari chiedano aiuto anche al loro rappresentante, ex sindaco Enrico Ioculano, oggi comodamente seduto sulle sedie dorate dell’opposizione regionale, ben pagato per rappresentare il territorio.

Invece di pontificare da Genova, venga a vedere con i propri occhi i danni causati dal “suo” progetto dei rifiuti, e magari a dare una mano concreta alla città che ha amministrato. Nel frattempo, l’Amministrazione Di Muro, con serietà e concretezza, sta lavorando ogni giorno per migliorare i servizi, senza gravare sulle tasche dei cittadini: la linea politica del Sindaco Flavio Di Muro è stata chiara fin dall’inizio – nessun aumento della TARI per le famiglie di Ventimiglia - una scelta tutt’altro che scontata in un periodo di criticità".



Sono in arrivo nuove forniture per potenziare il servizio, è in fase di attuazione un sistema di videosorveglianza per incrementare controlli e sanzioni, ed è in corso una revisione completa del sistema di raccolta, per renderlo più efficace e più aderente alla realtà cittadina. Inoltre pulizia delle frazioni, spostamento di risorse per implementare i servizi quali, spazzamento manuale dei marciapiedi, incremento dei lavaggi strada, sfalci: "Tutto questo - termina la Lega - è frutto dell’impegno del Sindaco Flavio Di Muro, che la Lega ringrazia per la sua dedizione, visione amministrativa e fermezza politica. Un plauso particolare va anche all’assessore Calimera, sempre presente e attento alle segnalazioni dei cittadini e dei consiglieri comunali, e protagonista attivo della riorganizzazione in atto. La Lega c’è e continuerà a lavorare con i fatti per correggere gli errori del passato. Ma non accetteremo mai lezioni da chi ha creato il problema".