Igiene urbana a Ventimiglia, Leuzzi (Pd): "La situazione è peggiorata" (Foto e video)

"Chiediamo sono cose semplici e di buon senso: il ripristino della formazione su come vanno conferiti i rifiuti per i cittadini, il ripristino del porta a porta nei quartieri dove effettivamente funzionava ed era stato fatto, e, in alternativa, creare isole ecologiche almeno più belle alla vista" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi mostrando in un video la situazione della raccolta differenziata in città.

"Attraverso le testimonianze raccolte in questo ultimo periodo, ci siamo accorti che la situazione dell'igiene urbana in città non è affatto migliorata, anzi, negli ultimi mesi, in modo particolare dall’inizio dell’anno, è anche peggiorata" – mette in risalto il consigliere comunale del Partito Democratico - "In particolare, segnaliamo il proliferare di isole ecologiche anche brutte alla vista, regolarmente piene e che non vengono mai lavate, nonostante fosse previsto".

"Ci siamo, inoltre, accorti, a seguito di segnalazioni, che addirittura i cassonetti provengono dalla vecchia azienda, quella nuova pare che non li abbia nemmeno messi e nessuno dice nulla?" - sottolinea Leuzzi - "Altra nota dolente di questa amministrazione riguardo l’igiene ambientale è il lavaggio strade e, soprattutto, il lavaggio marciapiedi. Continuiamo a vedere cartelli che segnalano il giorno in cui sarà fatta la pulizia ma, di fatto, non ci sembra che il risultato dia nessun effetto".