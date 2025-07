Sanremo: ieri sera i 'Giochi di società' per i festeggiamenti parrocchiali di San Siro (Foto)

Una leggera brezzolina ha accompagnato la serata di ieri per chi ha deciso di partecipare all'iniziativa 'Giochi di società', organizzata dal Comitato festeggiamenti parrocchiali di san Siro a Sanremo.

Famiglie con bimbi, giovani, signore, nonni e nipotini, sanremesi e turisti: insomma, in tanti hanno riempito i tavoli e si sono cimentati in vari giochi, dai più tradizionali e noti ai più innovativi ma poco conosciuti. Una serata tranquilla, in cui riscoprire l'altro chiacchierando e giocando in serenità come tra vecchi amici, come le serate di tanti anni in cui bastava un mazzo di carte e un bicchiere di bibita bello fresco per trascorrere ore quiete lontane dal caos della vita quotidiana.

Stasera prima della proiezione di 'Kung Fu Panda 4' ci sarà il Mago Sasà per la gioia di tutti i bambini.