Rischio di incendi boschivi: da sabato prossimo stato di grave pericolosità e divieto di abbruciamenti in campagnaa

La Regione Liguria ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da sabato prossimo. La decisione è stata adottata alla luce delle condizioni meteo-climatiche eccezionalmente favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi, dovute alle temperature superiori alla media stagionale e alla forte pressione antropica connessa all’inizio della stagione estiva.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla sua cessazione, che sarà disposta con un nuovo decreto. Tra i divieti introdotti:

- vietato l’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale

- in aree boschive, terreni incolti, pascoli arborati, castagneti da frutto, vivai, giardini e parchi urbani vicini ai boschi è vietato accendere fuochi, utilizzare fornelli, inceneritori, motori che producano faville o brace, nonché fumare o compiere operazioni che possano generare scintille

- vietato l’uso di fiamme libere, apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, o il brillamento di mine.

Chiunque violi i divieti previsti rischia pesanti sanzioni.