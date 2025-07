Venerdì con Confartigianato a Sanremo l’evento “Più sicuri insieme” per difendersi da truffe e raggiri

In casa, per strada, su Internet. I pericoli possono nascondersi ovunque: truffe, raggiri, furti, rapine. Difendersi è possibile, ma occorre conoscere i rischi e i metodi più comuni utilizzati dai malintenzionati. Per questo, venerdì prossimo dalle 10 alle 12, Confartigianato Imperia organizza a Sanremo, nella sede di Corso Nazario Sauro 36, un incontro aperto a tutta la cittadinanza, con la partecipazione di rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Postale.

L’iniziativa fa parte della Campagna nazionale “Più Sicuri Insieme”, promossa da ANAP Confartigianato Persone in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Obiettivo della campagna è rafforzare la consapevolezza sui rischi legati a truffe e raggiri, promuovendo buone pratiche di prevenzione e fornendo strumenti utili per affrontare situazioni potenzialmente pericolose. Durante l’incontro verranno distribuiti vademecum informativi e saranno presentati consigli pratici per la sicurezza quotidiana, in casa, nei luoghi pubblici e online.

“La sicurezza è un tema che ci riguarda tutti – dichiara Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia – e il modo migliore per tutelarsi è imparare a riconoscere le situazioni di rischio. Con questa iniziativa vogliamo offrire un momento di ascolto, informazione e confronto concreto con chi ogni giorno lavora per proteggerci”.

“Il nostro impegno è rivolto a tutta la comunità – aggiunge Gianni Canale, presidente provinciale ANAP – perché nessuno si senta solo di fronte a raggiri e truffe. Prevenire è possibile, se si hanno gli strumenti giusti e se si coltiva la fiducia nella collaborazione con le Forze dell’Ordine. L’incontro è rivolto a chiunque voglia approfondire le strategie per difendersi da tentativi di truffa e comportamenti sospetti. Porta con te familiari, amici, vicini di casa: proteggersi è più facile se lo facciamo insieme. Un’occasione utile per tutta la Comunità”. L’ingresso è gratuito.