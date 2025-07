Campo Ippico di Sanremo: nessun interesse per il project financing, gestione prorogata

Alla scadenza dell’avviso pubblico predisposto dagli uffici comunali per individuare un nuovo operatore economico interessato alla presentazione di proposte di project financing per l’affidamento in concessione della riqualificazione e gestione del campo ippico di Sanremo, non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici.

Pertanto, si è resa necessaria una proroga tecnica al 31 dicembre 2025 all’attuale concessionario, con l’obiettivo di assicurare la gestione della struttura, consentire il regolare svolgimento di importanti manifestazioni sportive previste nel mese di settembre (inserite nel calendario manifestazioni) e preparare un nuovo avviso.

In questa fase transitoria, la struttura sarà attentamente monitorata per verificare il rispetto degli standard previsti e gli obblighi a carico del concessionario.