"La città è sporca e trascurata": Scullino propone 'Ventimiglia Si Cura'

"La città è sporca e trascurata e, di fatto, non governata. Desidero, perciò, sottoporre alla vostra attenzione un progetto concreto e realizzabile per migliorare la qualità della vita urbana e il decoro cittadino. Si tratta di 'Ventimiglia Si Cura'" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino rivolgendosi all'Amministrazione Di Muro.

"Siamo arrivati a metà mandato dell’attuale amministrazione e, con rammarico, ho constatato che molti interventi annunciati nel programma elettorale non sono ancora iniziati ma non sono stati portati a termine neanche quelli già in essere voluti dalla passata amministrazione" - mette in evidenza Scullino - "Mancano, inoltre, gli interventi di ordinaria manutenzione".

"Nessuno si interessa realmente dei pochissimi interventi ancora da concludere" - sottolinea Scullino - "La fontana di Largo Torino è ferma da oltre due anni; il parcheggio di San Secondo versa in stato di abbandono; l’area a ridosso di corso Genova, prevista per oltre 900 posti auto, è invasa da sterpaglie e rifiuti, senza che venga chiesto conto alla ditta appaltatrice per i ritardi. Mancano decisioni e interventi determinanti sulla gestione del nuovo appalto dell’igiene pubblica. Persino le poche campagne di promozione turistica non sono seguite con la dovuta attenzione e professionalità e si basano su immagini vecchie e fuori contesto".

"La città è ferma e, purtroppo, molto sporca e non accogliente. Nessuna nuova iniziativa, solo annunci ad effetto capaci solo del raggiungimento di un riscontro giornalistico immediato" - fa sapere Scullino - "La mia proposta 'Ventimiglia si cura' prevede l'istituzione di una squadra del decoro comunale, visibile e operativa sul territorio; l'attivazione di un sistema rapido di segnalazioni da parte dei cittadini; il lancio dell’iniziativa 'Adotta un angolo di città', coinvolgendo scuole, cittadini e associazioni; la programmazione mensile di micro-interventi in tutti i quartieri e la verifica semestrale dei risultati in commissione consiliare".

"Abbiamo pensato di proporre 'Ventimiglia Si Cura' perché è palese lo stato di trascuratezza in cui si trova la città" - mette in risalto Scullino - "Pochissimi sono gli interventi di manutenzione e di miglioramento. Gli unici cantieri in attività sono iniziative volute dalle amministrazioni precedenti e ancora non ultimati per trascuratezza e disinteresse. Manca la manutenzione di marciapiedi e delle aree verdi; l’illuminazione pubblica è carente in molte zone; i cestini traboccano di rifiuti, le panchine sono trascurate, non verniciate e alcune sono anche rotte. L’obiettivo è ripartire dalle cose semplici e visibili e riservare attenzione concreta alle esigenze quotidiane dei cittadini".