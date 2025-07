Sanremo: torna l'appuntamento con Folies Royal 2025, serie di appuntamenti e spettacoli a bordo piscina

L’estate si accende al Royal Hotel Sanremo con serate esclusive a bordo piscina, tra spettacolo, emozioni e charme senza tempo. Torna l’atteso appuntamento con Folies Royal, la rassegna di live show che ogni anno conquista gli ospiti nella straordinaria cornice 5 stelle lusso del Royal Hotel Sanremo. Un’esperienza unica tra intrattenimento di alto livello e la magia di un’estate indimenticabile. Ogni sera, a partire dall’1 luglio fino al 31 agosto, il Ristorante Corallina si trasforma in un palcoscenico raffinato, affacciato su una splendida piscina di acqua di mare, dove note, luci e sapori si fondono in un’esperienza unica.

Il programma propone una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul e lounge d’atmosfera. Un’estate piena di emozioni, gusto e musica sotto le stelle. Anche quest’anno Folies Royal si integrerà armoniosamente con gli eventi ospitati presso l’Auditorium Franco Alfano. Il programma è pensato per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, per età, gusti e provenienza: Il Royal Hotel Sanremo si riconferma quale riferimento d’eccellenza, distinguendosi per l’accoglienza raffinata e l’attenzione costante riservata sia agli ospiti dell’hotel che alla clientela esterna.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle famiglie, grazie a una serie di appuntamenti pensati per i più piccoli e realizzati in collaborazione con Fem Spettacoli, previsti dall’1 luglio al 26 agosto.