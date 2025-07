Estate 2025 a Imperia: luglio si apre con una settimana di appuntamenti imperdibili

Luglio si apre a Imperia con una settimana ricca di eventi che animeranno le serate estive, tra musica e incontri letterari, da Oneglia a Porto Maurizio e nelle frazioni.

Si parte martedì 1 luglio con la rassegna “Un libro aperto – storie, parole e pagine”, che vedrà protagonista un’eccellenza imperiese, il Coro Mongioje, presentato dall’associazione Settantacinque. L’appuntamento è alle ore 21 in piazza Antica dell’Ospizio.

Mercoledì 2 luglio, alle ore 21 nella Chiesa di San Bernardo a Moltedo, i Cantores Bormani proporranno il suggestivo “Viaggio nell’Arte Sacra”.

Il calendario prosegue giovedì 3 luglio con il Festival internazionale “Serate Organistiche Leonardiane”, in programma alle ore 21 nella Basilica di San Maurizio.

Sempre giovedì, alle 21 in piazza Antica dell’Ospizio, torna la rassegna “Un libro aperto” con Bruno Vallepiano che presenterà il libro “Il freddo nelle ossa”, in collaborazione con l’Associazione Settantacinque e Apertamente.

Il weekend offrirà appuntamenti per tutti i gusti, dalla musica agli incontri con importanti firme del giornalismo italiano. Venerdì 4 luglio alle ore 21, nel Santuario N.S. Grazie di Montegrazie, si terrà il concerto per piano forte di E. Holmegaard Nielsen, organizzato dagli Amici del Santuario. Sempre venerdì 4 luglio, alle 21.30 in Banchina Aicardi, nel porto di Oneglia, prende il via la rassegna “Incontri a Imperia”, a cura di Lucia Scajola e con Roberto Arditti, con il primo appuntamento che vedrà protagonisti Paolo Del Debbio e Paolo Mieli.

Sabato 5 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta di Giuseppe Cruciani, mentre domenica 6 luglio, sempre in Banchina Aicardi alle 21.30, Maurizio Molinari e Michele Brambilla chiuderanno la rassegna.

Non solo eventi culturali: sabato 5 luglio a Costa d’Oneglia si svolgerà la Notte Bianca e la 38ª festa della Bandiera Argentina, per una serata di festa e divertimento.

Tutti gli eventi del calendario estivo 2025 del Comune di Imperia sono a ingresso libero.