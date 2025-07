Sviene in strada per il caldo: mobilitazione di soccorsi a Ventimiglia

Sviene per strada e così scattano i soccorsi a Ventimiglia. E' successo nella mattinata odierna in via San Secondo.

Una donna di 75 anni, probabilmente a causa del caldo, è svenuta per strada, davanti al comando della polizia locale. Sono stati gli agenti a prestare subito i primi soccorsi alla signora e ad allertare il 118.

Sul posto è, infatti, intervenuta immediatamente un'ambulanza della Croce Verde Intemelia. Una volta trattata e monitorata sul luogo dell'accaduto, la donna, che risultava essere cosciente ma molto stremata, è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.