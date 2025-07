Roberto Grassano va in pensione, Vallecrosia saluta il poliziotto della Municipale (Foto)

Roberto Grassano va in pensione e così Vallecrosia saluta il poliziotto della Municipale. In Comune, ieri, è stata, infatti, organizzata una festa in suo onore per dirgli 'addio'.

Dopo 41 anni di onorato servizio, passati tra il corpo della polizia locale di Ventimiglia e di Vallecrosia, l’amato poliziotto municipale da oggi, il 1° luglio, potrà godersi il meritato pensionamento.

Un'occasione per ricordare la sua carriera e ringraziarlo per l'impegno e la dedizione mostrati, negli anni, nel suo lavoro. Per l'occasione erano presenti i suoi colleghi sia nuovi che 'vecchi'.