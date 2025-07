Bordighera, a breve l'assegnazione degli spazi a mare e spazi a terra ai singoli pescatori

"Poiché l’associazione costituita dai pescatori di Bordighera non ha ottemperato alle disposizioni organizzative del Piano ormeggi approvato nel marzo 2024 dal Consiglio Comunale insieme al Regolamento del Porto, la Giunta ha espresso un nuovo indirizzo per dare piena attuazione alle stesse disposizioni. E’ stato quindi dato mandato al Sindaco di revocare l’ordinanza n. 8 del 24 aprile 2025 e agli Uffici comunali di procedere con il perfezionamento del procedimento di assegnazione degli spazi a mare e spazi a terra ai singoli pescatori". Così è riportato in una nota stampa del Comune della città delle palme.

"Obiettivo primario della Giunta è garantire la sicurezza del porto salvaguardando l’incolumità pubblica e fronteggiando le situazioni di rischio come previsto dal Piano ormeggi, che ha recepito l’ordinanza di sicurezza n. 42 della Capitaneria di Porto entrata in vigore nel luglio 2023. Nondimeno, c’è una fortissima volontà dell’Amministrazione di tutelare l’immagine turistica di Bordighera, per cui l’approdo rappresenta ormai un’infrastruttura di assoluto valore strategico grazie a un percorso di ingenti investimenti per oltre € 2.000.000, mirati al miglioramento della funzionalità, della sicurezza, della fruibilità e dell’attrattività. A tal proposito, tra le altre cose la rigidità della posizione dei pescatori non ha consentito alla nave Corsaro di avviare la stagione estiva 2025 dell’attività di whale watching con un notevole danno d’immagine della Città, che fa parte del Santuario dei Cetacei".

Le nuove disposizioni consentiranno di individuare in maniera puntuale i responsabili delle omissioni che si sono verificate.