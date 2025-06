Sanremo, successo per la prima serata di 'Radice': evento all'insegna del sogno e della fantasia (foto)

Grande successo, ieri, per la prima data della seconda edizione di "Radice", la festa organizzata da associazione Talea e dalla sua "Officina Editoriale Talea storie che nascono".



Questa seconda edizione mantiene lo spirito naturale e poetico della prima: un evento all’insegna del sogno, della lentezza e della fantasia. Durante la giornata si sono svolte dimostrazioni di artigianato, giochi, letture e laboratori creativi e gratuiti per tutti.



Molte attività laboratoriali prendono spunto proprio dalle pagine dei libri pubblicati dall’Officina Editoriale Talea Storie che nascono, spesso scritti dai bambini stessi, in un dialogo continuo tra fantasia, parola scritta e manualità.



Talea ha dato vita a un collettivo di artisti, creativi e artigiani che condividono e sostengono il progetto.



Per questa data si ringraziano Mary e Ale, Laura Delfino, l' associazione Lunaris, Artatelier, pedagogista Noemi.



Per inaugurare la nuova stagione erano presenti anche bellissimi giochi in legno di una volta, che hanno incantato grandi e piccoli.



Talea invita tutti a partecipare alla seconda data, che si terrà il 20 luglio, sempre sul prato di San Romolo.



L’obiettivo principale della festa, come suggerisce il nome Radice, è quello di ritornare alle origini: alla natura, al rispetto per l’ambiente, alla manualita', alla creatività e al valore di comunita' attiva.