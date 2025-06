La luce di Ermanno: con il Fotoclub Riviera dei Fiori a Bordighera la mostra fotografica alla chiesa di Terrasante

Il Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo, con il patrocinio del Comune di Bordighera, è lieto di presentare “La luce di Ermanno”, una mostra fotografica dedicata al ricordo di Ermanno, fotografo appassionato e figura di riferimento per la comunità fotografica del Ponente ligure, scomparso il 16 dicembre 2024. L’inaugurazione si terrà venerdì alle 18, presso la sala parrocchiale della Chiesa di Terrasanta in via Terrasanta 5, Bordighera.

“La luce di Ermanno” è più di un titolo: è un saluto, un omaggio, un ricordo. Era solito augurare ai colleghi fotografi “buona luce”, e con quella stessa luce ha saputo raccontare il mondo attraverso l’obiettivo. La mostra raccoglie una selezione di scatti che attraversano i suoi temi più amati – l’architettura, la fotografia di strada, i dettagli della vita quotidiana – raccontati con lo sguardo gentile, attento e poetico che lo ha sempre contraddistinto. Ermanno D'Andrea non è stato solo un fotografo appassionato, ma anche una figura centrale nella vita del Fotoclub Riviera dei Fiori, dove ha ricoperto più volte i ruoli di presidente e vicepresidente. Durante il suo mandato ha promosso attività, concorsi, mostre e momenti formativi, contribuendo in modo determinante alla crescita del circolo e alla diffusione della cultura fotografica sul territorio. La sua capacità di unire competenza, umanità e spirito di condivisione lo ha reso una guida per molti soci, lasciando un segno profondo e duraturo.

Oltre alla sede principale in via Terrasanta, alcune fotografie saranno esposte anche presso la gelateria Job's, in Corso Vittorio Emanuele II a Bordighera, a sottolineare il legame profondo di Ermanno D'Andrea con la sua città. La mostra sarà visitabile dal 5 al 20 luglio 2025, con i seguenti orari:

– Giovedì, venerdì e sabato: dalle 17 alle 20

– Domenica: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

L’ingresso è libero. Invitiamo tutti coloro che hanno conosciuto Ermanno, che hanno condiviso con lui una passione o anche solo un sorriso, a partecipare a questo momento di ricordo e bellezza.