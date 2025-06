Bordighera: sabato prossimo a Villa Filomena il libro sul bullismo con la Fondazione l’Uomo e il Pellicano

Si torna a parlare di bullismo con la fondazione ‘L’Uomo e il Pellicano’. Sabato prossimo alle 19, nel giardino di villa Felomena di Bordighera (sede della locale Protezione Civile in via Regina Margherita 53), verrà presentato il libro “L’arte di andarsene. Capire il bullismo e creare il proprio capolavoro” di Matteo Filipponi, imprenditore e personal trainer. L’evento è organizzato dalla fondazione che ha sede a Sanremo e che da alcuni mesi è operativa anche a Milano: persegue scopi culturali e filantropico-solidaristici, e a maggio di quest’anno ha festeggiato due anni di vita.

“L’argomento del bullismo è di grande attualità – dice il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni - tanto delicato quanto complesso. L’incontro è rivolto a tutti: giovani, famiglie, residenti e turisti. Ho letto con piacere e con grande interesse questo libro, per certi versi autobiografico in quanto l’autore, Matteo Filipponi, è stato a suo tempo vittima di bullismo. L’arte di andarsene, cui fa riferimento il titolo, non è una fuga ma una scelta. Significa la forza, il coraggio di lasciare alle spalle tutto ciò che ci soffoca, che invade i nostri spazi, che ci fa credere di non essere abbastanza. Attraverso uno stile chiaro e scorrevole, l’autore ci aiuta a trovare la via d’uscita quando certe situazioni diventano difficili e opprimenti. Questo libro ci mostra come riconoscere le dinamiche che ci intrappolano, come difendere i nostri spazi e come costruire una vita in cui la nostra voce abbia valore”.

Al termine della presentazione del libro e del dibattito seguirà un rinfresco.