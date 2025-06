Sanremo, cani in chiesa: "Una questione di buon gusto e rispetto reciproco"

"Pur non essendo contrario agli animali domestici osservo come si stia valicando il limite del buon gusto in quanto in tempi meno recenti ed improntati al buon senso comune erano gli stessi proprietari dei cani o dei gatti a non pretendere di introdurli dovunque sia per non arrecare disagio ai concittadini e sia perché ogni essere vivente ha un suo ruolo ed un suo posto che non é certo l'altare nè il negozio di cibi alimentari né e tantomeno il teatro. Spero che si ritorni all'equilibrio che consiglia e dispone autonomamente, senza imposizioni, al rispetto delle esigenze di tutti anche di coloro che senza proclami od invettive si aspettano la giusta considerazione ed attenzione alle proprie legittime esigenze.



Giorgio Mantovani"