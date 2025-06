Con Guénon si parla di Vangelo di San Giovanni: una nuova pubblicazione curata da Sergio Castellino

Si terrà questo pomeriggio alle ore 18 in piazza Muccioli, davanti alla Libreria Antiquaria La Fenice un incontro culturale per la presentazione di una nuova pubblicazione edita da Lo Studiolo. Il libro è intitolato "Il Vangelo secondo Giovanni nell'opera di René Guénon" ed è curato da Sergio Castellino, profondo conoscitore del pensiero guénoniano o meglio della "Sophia Perennis" così come esposta dal grande metafisico francese del secolo scorso.

Castellino ha già curato altre opere che vanno a rintracciare elementi di dottrina cristiana, indù o massonica nelle opere di René Guénon, in particolare "L'Apocalisse di Giovanni nell'insegnamento di René Guénon", "Lessico indù nell'opera guénoniana" per Lo Studiolo oppure "René Guénon e la Libera Muratoria" per Bastogi Libri.

Oggi si presenta invece una crestomazia di riferimenti al Vangelo di San Giovanni presenti nelle diverse opere del grande maestro della Tradizione. Il curatore Sergio Castellino sarà affiancato nell'esposizione dall'editore Faris La Cola, musicista e studioso di dottrine tradizionali. L'incontro, organizzato dalla Libreria La Fenice, è ad ingresso libero e aperto a tutti gli interessati.