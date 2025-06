Una voce di coscienza contro la guerra, un sentimento di indignazione

Siamo i pensionati della CNA Liguria persone che conoscono bene le ferite profonde che la guerra lascia nei corpi e nelle coscienze. E proprio per questo, oggi proviamo una rabbia bruciante, una vergogna viscerale e un senso d’impotenza devastante di fronte alla tragedia che si sta consumando a Gaza.

Davanti a noi si sta compiendo un’ingiustizia senza precedenti: un massacro di civili inermi, una delle pagine più oscure della storia recente.

Una vendetta spietata si abbatte su una popolazione intrappolata in una delle aree più densamente popolate del mondo, senza alcuna possibilità di fuga. È un’onta che pesa sulla coscienza di tutti noi. Ospedali, scuole, campi profughi vengono ridotti in macerie. Da mesi, Gaza è privata di qualsiasi aiuto umanitario. Israele sta utilizzando la fame come arma di guerra. È inaccettabile.

I bambini sono le vittime più innocenti e indifese di questa carneficina: migliaia hanno perso la vita, altri sono rimasti feriti o orfani. Tutto questo è intollerabile.

Assistiamo, in diretta mondiale, a un massacro sistematico e programmato di un intero popolo. Un’ombra pesante si allunga sulla nostra storia e sulla nostra coscienza. Tutto questo avviene sotto gli occhi del mondo, mentre nessuno interviene per fermarlo.

I grandi governi europei e mondiali, coloro che dovrebbero difendere la democrazia e la pace, restano in silenzio. Un silenzio assuefatto, complice della quotidiana strage di migliaia di innocenti. È nel silenzio e nell’indifferenza che si consumano le più grandi tragedie dell’umanità. Un giorno la storia ci chiederà conto di tutto questo. Ma noi, almeno, vogliamo poter dire con forza: non è stato fatto nel nostro nome.

Pierino Garibaldi Presidente di CNA Pensionati Liguria, Patrizia Ferrara Presidente CNA Pensionati La Spezia, Carla Sappia Presidente CNA Pensionati Imperia, Moretti Giuseppe Presidente CNA Pensionati Genova e De Rosa Salvatore Presidente CNA pensionati Savona.