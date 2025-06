Riviera Trasporti: approvato il bilancio di esercizio 2024 dall'assemblea dei soci, presa d'atto del contratto in house

L’Assemblea dei soci di Riviera Trasporti Spa ha approvato il bilancio di esercizio 2024 e preso atto del bilancio consolidato 2024 e del contratto quinquennale di affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale (tpl) nella provincia di Imperia.

Claudio Scajola, Presidente della Provincia, ovvero dell’ente socio di maggioranza (detiene il 99,917% del pacchetto azionario), dice: "Il 2024 si è chiuso con una perdita di un milione e 90.117 euro. La perdita è dovuta al necessario rinvio della contabilizzazione della plusvalenza di due milioni e mezzo realizzata con la vendita dell’immobile in corso Cavallotti a Sanremo, plusvalenza che di fatto ha già coperto la perdita. E’ un dato confortante: i numeri del bilancio, unitamente al Piano industriale e all’affidamento quinquennale del servizio in house, sostengono il Piano concordatario predisposto e consentono il risanamento e la continuità aziendali".

L’Assemblea dei soci ieri ha anche preso atto del contratto quinquennale di affidamento in house del servizio di tpl, dall’1 luglio, che prevede un corrispettivo annuo di 14 milioni e 362.305 euro oltre Iva, a fronte di una produzione chilometrica annua di 5 milioni 372.228 km a cui vanno aggiunte le percorrenze del tpl a chiamata nell’area interna della Valle Arroscia. Il contratto prevede anche varie migliorie del servizio: nuovi bus, una maggior pulizia dei mezzi, la vigilanza con una società privata per evitare l’evasione dei titoli di viaggio, la gratuità per i possessori della Carta europea della disabilità.