Domenica prossima facciamo 'Un gol per Kim': Sanremo scende in campo per gli animali con una partita di beneficenza

La città si prepara a vivere una serata all'insegna dello sport, del divertimento e, soprattutto, della solidarietà. Domenica prossima alle 20, al campo sportivo di Pian di Poma, si terrà una partita di calcio di beneficenza a favore del rifugio ENPA di Sanremo. L'evento è organizzato dal presidente della sezione ENPA di Sanremo, Stefano Modena, insieme ai volontari del rifugio, che per la prima volta hanno deciso di coinvolgere la città in un'iniziativa sportiva solidale per aiutare i tanti animali in cerca di una casa.

"Quest'anno la storia commovente di Kim, un cane affetto da un grave tumore che ha trovato da noi cure e amore, ci ha spinti a organizzare qualcosa di speciale", raccontano i volontari. Michael Ventre, volontario del rifugio e volto noto del calcio ponentino, ha trovato grande entusiasmo intorno all'iniziativa: "Sono felice del supporto ricevuto: tutte le persone che ho contattato hanno mostrato entusiasmo e voglia di contribuire. Ringrazio tutti di cuore". Il calcio d'inizio sarà dato dal sindaco Alessandro Mager, che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e supportato i volontari nell'organizzazione. Parteciperanno anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, Alessandro Sindoni, Fulvio Fellegara e Antonino Consiglio. Presente anche il calciatore Stefano Sturaro, che si è attivato fin da subito per sostenere il rifugio e i suoi animali.

Il presidente dell'ENPA e i volontari ringraziano sentitamente Vincenzo Stragapede e la Sanremese Calcio per aver messo a disposizione il campo di Pian di Poma, Marco Del Gratta di Riviera Recuperi, che pur non potendo partecipare ha offerto un importante contributo, e tutte le altre persone che hanno fatto delle donazioni in occasione di questa serata. In campo scenderanno quindi giovani calciatori, ex giocatori locali, volontari e figure di rilievo del territorio sanremese, uniti da un obiettivo comune: raccogliere fondi per il rifugio, che ogni giorno accoglie e si prende cura di animali in difficoltà e cerca loro una famiglia.

La serata sarà arricchita dalla presenza del food truck "Puffo Viaggiatore", che offrirà cibo e bevande. L'ingresso è a offerta libera, e l'intero ricavato sarà destinato al canile per cure veterinarie, cibo, manutenzione della struttura e progetti di adozione.