Nasce “Alassio AperiLibro”, la nuova rassegna narrativa e sensoriale nel cuore della Riviera di Ponente

In una delle cornici più suggestive della Riviera ligure nasce ALASSIO APERILIBRO, la nuova rassegna di narrazione di libri, prodotti e territori a cura dell’Associazione Vecchia Alassio, che porta in scena un format unico nel suo genere, capace di intrecciare cultura e cibo in un’esperienza sensoriale completa all’insegna della qualità.

ALASSIO APERILIBRO è prima di tutto un progetto di promozione culturale e turistica, nato per arricchire l’offerta locale con un format inedito sul territorio che unisce i due “nutrimenti” della specie umana – i libri e il cibo – in un’unica narrazione, vissuta con intensità culturale e gusto sensoriale.

«Questa rassegna rappresenta pienamente le finalità culturali della nostra associazione – dichiara Laura Cavedini, neo presidente di AVA (Associazione Vecchia Alassio) – Così come “L’Alassino”, il nostro mensile, nasce per informare e raccontare il territorio, “AperiLibro” ne è la naturale estensione sul campo, implementata da strumenti nuovi e partecipativi. Grazie alla passione e alle competenze dei nostri soci, vogliamo portare cultura e tradizione fuori dai luoghi convenzionali, con un linguaggio fresco, accessibile e ricco di contenuti autentici».

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di enti e istituzioni che credono nel valore della cultura condivisa e dell’identità locale:

Comune di Alassio

Camera di Commercio Riviere di Liguria

Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero

UniTre di Alassio

Comitato Platinetti di Biella

«Alassio Aperilibro è una proposta nuova e coerente con la nostra idea di turismo culturale, che si concentra sull'offerta di esperienze autentiche e significative capaci di coinvolgere le persone in una storia – commenta Mariacristina Boeri, consigliere delegato agli Istituti Culturali di Alassio – Offrire ai cittadini e ai turisti momenti come questi significa rendere la città ancora più accogliente, moderna e capace di parlare linguaggi diversi, senza mai perdere le radici».

Per amplificare la portata dell’iniziativa, tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Associazione Vecchia Alassio, portando la rassegna oltre i confini fisici della piazza e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e digitale.

Un ringraziamento speciale va a Banca d’Alba, green sponsor del progetto, che ne sottolinea l’impegno verso una cultura sostenibile, attenta ai territori, alla biodiversità e al futuro.

A firmare la conduzione degli incontri sarà Renata Cantamessa, nota al pubblico come Fata Zucchina, giornalista, divulgatrice e giudice sensoriale IASA – International Academy of Sensory Analysis.

Un’identità visiva che parla di Liguria

ALASSIO APERILIBRO si presenta con un’immagine visiva in una tonalità verde tiffany, che richiama l’unione tra le sfumature del mare e dell’entroterra, esaltando l’unicità del territorio ligure. L’icona scelta è un libro che si fa onda, perfetto simbolo del dialogo costante tra vocazione turistica e cultura: un invito alla lettura e alla scoperta, che parte dalla costa e arriva all’anima.

Un format che “sta alla pari”

La rassegna si distingue dalle tradizionali presentazioni di libri grazie a una proposta inedita e coinvolgente, che si ispira all’aperitivo al mare arricchito da una narrazione culturale e sensoriale. Ogni appuntamento, infatti, sarà focalizzato sull’abbinamento tra un autore e prodotti ad alto localismo, sia regionali che di territori ospiti.

Libri e cibo saranno dunque presentati alla pari, come storie da conoscere e assaporare in un viaggio a tappe nella biodiversità culturale e agroalimentare.

Il calendario: i primi eventi in piazza della Libertà, alle ore 18.15

(in caso di maltempo: SOMS, via XX Settembre 23)

Il ciclo della rassegna si aprirà con quattro appuntamenti che vedono protagonisti autori di rilievo con titoli di grande attualità e alcune importanti novità editoriali.

1) Lunedì 30 giugno: PAOLO MILONE

Astenersi principianti e Una piccola fine del mondo – Einaudi

Una delle voci più intense e originali della narrativa italiana recente. Psichiatra con una lunga carriera in reparto, ha trasformato la sua esperienza clinica in una scrittura capace di toccare corde profonde, con ironia, compassione e coraggio. Con “Astenersi principianti” ha rivelato il volto umano della salute mentale; con “Una piccola fine del mondo” continua il suo dialogo lirico e disarmante con la fragilità dell’esistenza.

In abbinamento: Focaccia ligure con Tartufo nero estivo del Monferrato.

Un connubio che racconta la profondità del vissuto quotidiano: la focaccia, simbolo popolare e identitario della Liguria, si arricchisce della farcia inebriante del tartufo nero estivo, in una sinfonia di semplicità e intensità, come la scrittura di Milone.

2) Martedì 15 luglio: DOMENICO AGASSO

Leone XIV – Il Papa venuto per la pace – Piemme

Vaticanista de La Stampa, biografo di Papa Francesco, l’autore racconta la figura di un pontefice che ha segnato il nostro tempo con la sua visione profetica. “Leone XIV” è un romanzo immaginifico che diventa riflessione attuale sul futuro della Chiesa, dei popoli e del dialogo tra culture e religioni.

In abbinamento: Prodotti a base di Olio extravergine di oliva taggiasca e Salsiccia di Bra.

L’olio taggiasco – essenza mediterranea, simbolo di pace – incontra la sostanza della salsiccia di Bra, carne cruda di altissima qualità: unione tra spirito e materia, tra armonia e forza, tra Liguria e Piemonte, proprio come il pontefice narrato da Agasso.

3) Martedì 12 agosto: ROBERTA SCHIRA

Le margherite sanno aspettare – Garzanti

Critica gastronomica, narratrice, autrice del “Manifesto della cucina emozionale”, esplora nei suoi libri la connessione tra cibo, sentimenti e memoria. “Le margherite sanno aspettare” è un romanzo di rinascita, dove i sensi si risvegliano insieme all’anima, e i fiori diventano simboli di resilienza e bellezza.

In abbinamento: Gelato “Begonia di Alassio” De.Co. con petali di begonia e perle di Be!Gin.

Una creazione floreale e seducente, che fonde artigianalità e innovazione: il gelato alla begonia, emblema della città, si sposa con le neonate note botaniche del gin. Un abbinamento che accarezza il palato con la stessa delicatezza con cui l’autrice racconta i sentimenti.

4) Domenica 14 settembre: GIUSEPPE CROCE

Con Doremilla nel magico mondo delle sette note – Fondazione Platinetti

Cultore poliedrico delle arti e della storia, l’autore alassino firma un libro che accompagna i più piccoli alla scoperta del mondo sonoro, educandoli all’ascolto, alla musica e alla meraviglia. Il volume è sostenuto dalla Fondazione Platinetti, impegnata in progetti educativi e sociali. L’appuntamento include un reading musicale ed è a scopo charity per la Fondazione Gaslini.

In abbinamento: Baci di Alassio De.Co., mele antiche del Biellese e baby kiwi Nergi

Dolci iconici, frutti rari e il mini kiwi che si mangia con la buccia raccontano un mondo di sapori gentili, educazione al gusto e biodiversità. Un abbinamento perfetto per un libro che parla di armonia, musica e crescita.