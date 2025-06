Sanremo: germano reale in difficoltà sul torrente San Lazzaro in Goethe, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Simone, ci ha scritto per segnalare che, da alcuni giorni, il germano reale nella foto staziona sul torrente San Lazzaro all’altezza di via Goethe a Sanremo, in evidente stato di difficoltà:

“Si muove a malapena, e sarebbe opportuno che gli organi preposti si attivassero per aiutarlo. Ieri ho telefonato alla vigilanza faunistica regionale segnalando il problema e mi hanno detto di inviare una mail, cosa che prontamente ho fatto ma, nonostante avessi lasciato il recapito telefonico, ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro. Confido che una vostra segnalazione per accelerare le tempistiche visto che in Italia le cose pare funzionino meglio così”.