Questa mattina in Consiglio regionale il riconoscimento della linea Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza come tratta strategia

Il Consiglio regionale ha approvato, questa mattina all’unanimità l’ordine, del giorno presentato da Enrico Ioculano (Pd), che impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del ministero competente affinché negozi con il governo francese un accordo bilaterale per il riconoscimento della linea Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza come tratta internazionale strategica e ad attivare un tavolo tecnico con Piemonte, Liguria, Provenza-Alpi-Costa Azzurra e con gli operatori ferroviari (RFI e SNCF) per definire un piano operativo di sviluppo della linea.

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha illustrato in aula le iniziative già assunte al riguardo dalla Giunta per raggiungere questo obbiettivo.