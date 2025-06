Riva Ligure, 62 eventi gratuiti per l’estate 2025. Benza: “Sarà un villaggio vacanze”, Giuffra: “E occhio alle sorprese di settembre…” (Foto)

Un’estate lunga e ricca di appuntamenti attende cittadini e turisti a Riva Ligure. Questa mattina, il sindaco Giorgio Giuffra e gli assessori Francesco Benza e Martina Garibaldi hanno presentato ufficialmente il calendario delle manifestazioni estive 2025: 62 eventi gratuiti, in programma dal 1° luglio al 31 agosto, per un investimento complessivo di 55mila euro.

Una proposta culturale e ricreativa variegata, che conferma la formula degli ultimi anni con l’obiettivo di animare la città ogni sera, nelle sue piazze principali, trasformandola in un vero e proprio “villaggio vacanze”.

“È stata un’estate calda, anche dal punto di vista dell’impegno amministrativo – ha commentato il sindaco Giuffra – ma abbiamo lavorato con costanza per offrire una proposta ampia, inclusiva e di qualità. Il calendario è firmato dal Comune, ma nasce da una visione condivisa e da un grande lavoro di squadra, con Francesco Benza al suo dodicesimo anno di programmazione. Ringrazio lui, la struttura e tutta la giunta. Il turismo per noi non è una parola di facciata, è un vero asset su cui abbiamo puntato fin dal primo giorno. Stiamo lavorando anche per potenziare l’area parcheggio: le manifestazioni devono essere accessibili, ma sempre nel rispetto dei residenti”.

Musica, spettacoli e cultura: tutti gli ingredienti dell’estate. L’assessore al turismo Francesco Benza ha illustrato i dettagli del cartellone: “La ricetta funziona, e l’abbiamo riconfermata. Ogni sera, qualcosa da vivere. Partiamo il 3 luglio con la Shary Band in piazza Ughetto e il giorno dopo, il 4, con l’orchestra Giuliano e i Baroni. Il 12 luglio avremo una novità assoluta: il Carnevale Comics, dove tutti potranno travestirsi da personaggi dei fumetti. A grande richiesta tornano anche le tre serate dedicate al liscio e la rassegna per famiglie Bimbumuàn. Non ci siamo dimenticati della cultura: con l’undicesima edizione di Sale in zucca ospiteremo nomi come Enrico Beruschi, Alessandro Di Battista, Matteo Bassetti e Pino Petruzzelli. E ancora, tanta musica e spettacoli unici come il wrestling, di cui abbiamo l’esclusiva regionale: solo qui si potrà assistere gratuitamente”.

Benza ha inoltre sottolineato il rilancio del mese di luglio, “per fare l’occhiolino a chi ci verrà a trovare in anticipo rispetto a Ferragosto”, ma anche il valore del mese clou dell’estate: “Ad agosto non mancheranno appuntamenti importanti, il 14 ci sarà l’evento clou della stagione, e come ogni anno tornerà anche la ruota panoramica in piazza Ughetto, attiva già dal prossimo weekend”.

Lavori pubblici e possibili sorprese. Non solo manifestazioni. Il sindaco Giuffra ha annunciato anche l’avvio del cantiere in via Martiri, in programma dal 1° luglio fino alla fine dell’anno. “Ci saranno disagi – ha ammesso – purtroppo i fondi non sono arrivati prima. Voglio avvisare per tempo: abbiamo cercato di limitare al massimo i disagi”. E, tra un cantiere e un evento, il primo cittadino ha lasciato spazio a un accenno misterioso: “Tenetevi liberi per il primo weekend di settembre…”.

Un’estate per tutti. Il calendario si conferma dunque un mix riuscito di musica, intrattenimento, cultura e iniziative per bambini. Un’estate pensata “a 360°”, come ha ribadito Benza, che punta a soddisfare i gusti di un pubblico ampio e variegato. E, ancora una volta, a fare di Riva Ligure una delle mete più dinamiche del Ponente ligure.