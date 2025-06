Integrazione e condivisione a Villa Nobel: Sanremo celebra la Giornata del Rifugiato

Il Comune di Sanremo ha partecipato all’iniziativa “Mondi a tavola” organizzata dal Centro Ascolto Caritas in occasione della giornata mondiale del rifugiato. L’evento si è svolto a villa Nobel, dove era stata anche allestita la mostra fotografica “Rinascita” con alcuni scatti firmati da Marco Morraglia.

Tutti gli ospiti hanno preso parte ad un apericena etnico, servito nel parco della villa, offerto dagli ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo. La serata, alla presenza di numerose famiglie, è stata caratterizzata da un clima di condivisione e integrazione.

L’amministrazione comunale ha partecipato all’evento con il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara, l’assessore Enza Dedali ed i consiglieri comunali Alessandro Marenco, Desiree Negri, Vittorio Toesca e Antonio Cavallero.

Gli amministratori, in occasione del saluto iniziale, hanno espresso il proprio compiacimento per l’organizzazione della serata e per l’importante lavoro sociale svolto dal Centro Ascolto Caritas di Sanremo.