'Sguardi oltre la valle': un viaggio nella memoria di Vallebona con gli guardi degli anziani del borgo

Venerdì 27 Giugno alle 18.00 a Vallebona si terrà l'inaugurazione della mostra 'Sguardi oltre la valle' in programma fino al 26 Settembre.

"La mostra è formata da un corpo centrale di 31 fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani del borgo, catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi.

Occhi sinceri attraversati dal tempo che hanno visto passare la storia: tutti insieme testimoniano la bellezza e l’importanza della vita vissuta. La mostra continua, diffondendosi nel borgo, raggiungendo gli otto luoghi della memoria arrivando fino all’antico e meraviglioso lavatoio delle fontane vecchie. Otto fotografie d’archivio di Vallebona sono collocate nei luoghi della memoria insieme alle otto narrazioni scaturite dall’incontro tra gli abitanti “d’altri tempi” della comunità e la curatrice del progetto, dott.ssa Lorena Viale. Uomini e donne hanno raccontato la loro vita vissuta a Vallebona. Frammenti di storie, voci ed emozioni sono stati tessuti insieme per creare una trama narrativa che si fa memoria collettiva. La mostra 'Sguardi oltre la valle' guarda alla valorizzazione della memoria come bene comune e patrimonio culturale da proteggere e trasmettere alle generazioni future. Le narrazioni sono provviste di QRCode per migliorare la fruizione dei contenuti e sono state tradotte in lingua inglese affinché anche il turista straniero possa sentirsi parte della storia del borgo. Grazie alla collaborazione tra Comune e Protezione Civile di Camporosso la mostra sarà accessibile alle persone con disabilità nei mesi di luglio e agosto".

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Vallebona: www.vallebona.info