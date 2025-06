Spiagge di Riva Ligure più pulite grazie ai ragazzi dell'Olimpia e ai Volontari

In questa giornata dedicata alla Bandiera Blu dal Comune di Riva Ligure, i ragazzi dell'Olimpia dai 9 ai 17 anni, sono stati impegnati nella raccolta di più di 10 sacchi di materiali plastici, gommosi, ferrosi, tessuti, reti e filtri di sigarette dalle spiagge libere comunali. Insieme a loro gli allievi del corso per Operatore Ecologico di #rivoluzioneambientale2 e alcuni cittadini volontari hanno passato al pettine il litorale rivese, raccogliendo tutto ciò che risultava inquinante o pericoloso per gli abitanti del mare.

1.000 anni per la degradazione completa di una bottiglia di plastica, 15 anni per un mozzicone di sigaretta, soffocamenti e avvelenamenti causati da retine, cavi elettrici e altri manufatti presenti in spiaggia e pronti a viaggiare per i 7 mari. Tutto è stato spiegato ai volontari per un giorno, che hanno seguito attentamente le istruzioni, operando in sicurezza grazie ai dispositivi forniti da AMAIE Energia e Servizi e toccando “con mano” quanto è importante fare la differenziata ma anche ridurre il più possibile l’acquisto di oggetti e imballaggi in plastica.

L’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore Martina Garibaldi, ringrazia tutti i partecipanti e si dice pronta a ripetere questa esperienza positiva anche in futuro.

I sacchi riempiti e l'impegno dimostrato dai bambini hanno dato tanta soddisfazione; meritatissimi il bagno con partita di Water Basket e il gelato offerto dal Centro Pastore per finire una giornata da veri campioni.