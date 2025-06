Taggia, tensione in consiglio: Alberti parla di “dittatura”, Longobardi replica duramente

Momenti di forte tensione durante il consiglio comunale straordinario di Taggia, convocato per discutere del futuro del ponte ciclopedonale alla foce del torrente Argentina. Il dibattito, già acceso su temi tecnici e politici, ha vissuto un momento di rottura quando, dopo un vivace scambio con il sindaco Mario Conio, la consigliera Fulvia Alberti ha affermato che l’assise si stava trasformando in una “dittatura” e che “non c’era democrazia all’interno”.

Parole forti, che hanno suscitato l’immediata reazione della maggioranza. A prendere la parola è stato il vicesindaco Espedito Longobardi, che ha risposto con fermezza: "A fronte di quelle che sono da alcuni dichiarazioni fatte dalla consigliera Alberti, ritengo che per rispetto del gruppo che rappresento, sempre a sostegno del sindaco, restituisco al mittente il termine ‘dittatura’, lo ritengo fuori luogo e dico di non usarlo più. Se per lei la dittatura è quella di respingere le strumentalizzazioni, allora la dittatura è la sua. Da parte nostra mai dittatura: l’apertura degli uffici alle richieste dei suoi atti dimostra sempre e solo porte aperte".

Lo scontro si inserisce in una seduta già contrassegnata da toni accesi, con interventi molto critici da parte dell’opposizione, repliche tecniche e appassionate del sindaco Conio e numerosi botta e risposta tra consiglieri. Un consiglio straordinario che, al di là dei temi infrastrutturali, ha evidenziato tutte le tensioni politiche e istituzionali che attraversano la città in questa delicata fase.