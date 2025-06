Protocollo di intesa tra il Comune e il Civ 'Vallecrosia al Centro': in arrivo un infopoint e due schermi informativi

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia ha siglato il protocollo d’intesa con il Civ ‘Vallecrosia al Centro’, finalizzato alla collaborazione nell’organizzazione di iniziative per la promozione turistico-commerciale del comune. Il protocollo rientra tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, attraverso anche la collaborazione con le associazioni o consorzi locali nonché il sostegno e coordinamento delle iniziative promosse da associazioni del territorio.

Il Civ Vallecrosia al Centro è un consorzio senza scopo di lucro di promozione sociale e turistica legalmente riconosciuto, che nel proprio Statuto prevede tra l’altro, di promuovere e migliorare l’efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale delle piccole imprese, commerciali e non, consorziate e operanti nell’ambito territoriale.

Il Civ Vallecrosia al Centro è un soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di interesse collettivo atte ad incentivare lo sviluppo turistico, commerciale, ambientale, sociale, sportivo, storico e artistico e favorire il miglioramento della vita dei residenti e degli ospiti, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati. Il Civ Vallecrosia al Centro possiede i requisiti necessari per promuovere un’efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio di Vallecrosia.

Il Civ Vallecrosia al Centro collabora dalla sua costituzione con l’Amministrazione Comunale alla realizzazione e gestione di interventi di valorizzazione del territorio, nell’ambito degli obiettivi programmatici dell’Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, organizzative e promozionali espresse.

Il Comune ed il Civ, oltre a promuovere e valorizzare il territorio, si riconoscono co-promotori per il posizionamento di un chiosco ‘infopoint’ sul territorio comunale che svolgerà funzioni di accoglienza per il Consorzio e di punto di informazioni turistico-commerciali per la Città di Vallecrosia. Verrà gestito a turno dai commercianti aderenti al consorzio o con altre modalità. Il posizionamento di due schermi informativi (in altrettante zone del territorio comunale) attraverso i quali verranno pubblicizzate le attività delle imprese e verranno trasmessi messaggi e video di promozione del territorio, eventi, manifestazioni e messaggi di pubblica utilità ed istituzionali, su richiesta del Comune.